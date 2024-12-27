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Пятница будет дождливой и облачной

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Туман над озером
Туман над озером Фото: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу в Латвии сохранится облачная и не по сезону теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем небо будет затянуто облаками, местами пройдут дожди. При слабом ветре и высокой влажности в некоторых районах видимость ухудшится из-за тумана и дымки.

Температура воздуха по-прежнему будет держаться в районе +4, +8 градусов.

В столице также будет облачно, временами возможны осадки. Будет дуть слабый юго-западный ветер, а воздух прогреется до +6, +8 градусов.

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