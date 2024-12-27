Пятница будет дождливой и облачной

Днем небо будет затянуто облаками, местами пройдут дожди. При слабом ветре и высокой влажности в некоторых районах видимость ухудшится из-за тумана и дымки.

Температура воздуха по-прежнему будет держаться в районе +4, +8 градусов.

В столице также будет облачно, временами возможны осадки. Будет дуть слабый юго-западный ветер, а воздух прогреется до +6, +8 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!