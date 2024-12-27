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В субботу временами ожидаются небольшие дожди; воздух прогреется до +6 градусов

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Песик на ветру
Песик на ветру Фото: Mercury Press & Media / Caters News Agency

В субботу в светлые часы суток небо будет закрыто облаками, которые временами будут приносить небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

При преобладании слабого юго-западного, западного ветра в отдельных районах видимость будет ухудшена из-за тумана, дымки. Максимальная температура воздуха составит +3…+6 градусов.

В столице будет облачно, временами ожидаются моросящие дожди. Ветер будет слабым, температура воздуха сохранится в пределах +5… 6 градусов.

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