В воскресенье небо будет затянуто облаками и временами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, который во второй половине дня на побережье порывами усилится до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.
В столице сохранится облачная погода, периодически будет моросить дождь. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха сохранится в пределах +4...+5 градусов.
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