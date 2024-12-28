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В воскресенье ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди

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Дождь в городе
Дождь в городе Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье небо будет затянуто облаками и временами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, который во второй половине дня на побережье порывами усилится до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В столице сохранится облачная погода, периодически будет моросить дождь. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха сохранится в пределах +4...+5 градусов.

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