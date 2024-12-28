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Воскресенье будет теплым, но серым и дождливым

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Дождь в городе
Дождь в городе Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье небо будет затянуто облаками и временами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью прогнозируется пасмурная погода, на большей части территории - моросящий дождь. Во многих местах видимость будет ухудшена из-за тумана. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного, температура воздуха сохранится в пределах от +2 до +5 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, временами ожидается моросящий дождь. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер и температура воздуха не ниже +4…+5 градусов.

В воскресенье будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня на побережье в порывах усилится до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

В столице в последний день недели сохранится облачная погода с моросящим время от времени дождем. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха сохранится в пределах +4...+5 градусов

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