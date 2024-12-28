Воскресенье будет теплым, но серым и дождливым

Ночью прогнозируется пасмурная погода, на большей части территории - моросящий дождь. Во многих местах видимость будет ухудшена из-за тумана. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного, температура воздуха сохранится в пределах от +2 до +5 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, временами ожидается моросящий дождь. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер и температура воздуха не ниже +4…+5 градусов.

29.12. Apmācies, palaikam neliels lietus, smidzināšana. Naktī daudzviet migla. Pūtīs lēns līdz mērens DR/R vējš, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Gaisa t. naktī un dienā būs +2…+6° robežās. pic.twitter.com/SMgjg97mSw — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 28, 2024

В воскресенье будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня на побережье в порывах усилится до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

В столице в последний день недели сохранится облачная погода с моросящим время от времени дождем. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха сохранится в пределах +4...+5 градусов

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