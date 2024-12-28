Новый 2025 год начнется со слабых морозов и порывистого ветра, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Фото ⟩ Синоптики дают неутешительный прогноз погоды на начало 2025 года
По сведениям Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на 31 декабря на востоке страны ожидаются небольшие морозы, а в центральной части страны температура воздуха понизится примерно до 0 градусов.
Учитывая, что местами, возможно, пойдет снег, дороги в канун Нового года могут быть скользкими.
Как свидетельствуют прогнозы различных метеорологических сайтов, первый день 2025 года принесет в Латвию сильный ветер, скорость которого на побережье, особенно в Курземе, в порывах может превышать 20 метров в секунду.
1 января в Латвии ожидаются осадки. В восточных районах страны, возможно, пойдет снег, а в других местах снег будет чередоваться с дождем.
Фото: Мокрый зимний день в Риге
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