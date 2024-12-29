Погодные итоги года: семь рекордов холода и 324 рекорда тепла

До 28 декабря в Латвии было зафиксировано всего семь новых рекордов холода, в то время как число исправленных рекордов максимальной температуры воздуха достигло 324.

Два рекорда холода были побиты в январе и пять - в мае. Количество рекордов минимальной температуры, установленных в этом году, является самым низким за последние годы. В 2023 году было установлено 55 рекордов холода.

Количество побитых рекордов тепла - самое большое с 2020 года, когда было скорректировано 394 рекорда максимальной температуры.

В этом году рекорды тепла были побиты в каждом месяце, меньше всего - в январе и октябре: в каждом из этих месяцев было побито по два рекорда максимальной температуры. В марте было установлено 53 новых рекорда тепла, в апреле - 74, а в сентябре - 87.

По данным метеорологов, самый сильный мороз в этом году был -29,5 градусов 8 января в Даугавпилсе, а самая сильная жара была зафиксирована 28 июня, когда столбик термометра поднялся до +32,9 градусов в Екабпилсе и Мерсрагсе.