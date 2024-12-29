В ближайшие сутки погода значительно ухудшится

В ночь на понедельник небо будет затянуто плотной облачностью, временами пройдет дождь. Юго-западный и западный ветер продолжат усиливаться по всей стране, порывы будут достигать 15-19 метров в секунду, на побережье даже до 20-23 м/с.

Ночью будет относительно тепло - температура составит +2...+6 градусов.

В Риге в течение ночи будет облачно, временами дождь, а ближе к утру усилится юго-западный, западный ветер. Температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Первый день новой недели в Латвии будет облачным и дождливым, на востоке во второй половине дня ожидается мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, западный, порывами 15-19 м/с, на побережье 20-23 м/с. Температура воздуха составит +3...+7 градусов, понижаясь в течение дня.

Во время осадков видимость ухудшится, вечером на востоке дороги станут скользкими.

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