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Фото Синоптики: после богатого осадками и ветреного Нового года погода изменится

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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Смену лет в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - и дождь, и снег, а после праздников вернутся морозы и снег, свидетельствует свежий прогноз, подготовленный Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Новая неделя начнется с облаков, дождя и сильного порывистого ветра. К вечеру понедельника воздух постепенно остынет и на востоке похолодает.

Во вторник, в последний день этого года, погода будет преимущественно облачной, и лишь в некоторых местах ненадолго между облаками пробьется солнечный свет. В первой половине погода еще не будет слишком мокрой, но уже во второй половине дня Латвию достигнет новая и обширная зона осадков, которая принесет и более интенсивные дожди, и снег, к тому же осадки будут продолжительными, временами будут и маленькие вьюги.

Предстоящая погода в праздники осложнит проезд -

дороги станут скользкими, при этом при осадках и метели существенно ухудшится видимость. Местами на востоке начнет образовываться снежный покров толщиной до пяти сантиметров.

Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, порывы которого еще будут достигать 15-19 метров в секунду (м/с).

В ночь на 1 января температура воздуха составит от +4 градусов местами в Курземе до -4 градусов в Видземе.

В среду, 1 января, погода существенно не изменится. Во многих местах продолжаются дожди, ожидается также мокрый снег и на востоке - снег, поэтому там утро нового года будет более белым. Ветер снова усилится. Он будет порывистым по всей стране, на побережье порывы будут достигать 20-24 м/с, днем также 25 м/с. Воздух прогреется до +2..+7 градусов.

По нынешним прогнозам, после праздников на территорию Латвии придет более холодный воздух - вернутся морозы и в отдельные ночи столбик термометра может опуститься даже ниже отметки -10 градусов, и в течение дней придется одеваться гораздо теплее.

Дождь сменится снегом. Временами при порывистом ветре будет метель, прогнозирует LVĢMC.

Фото: Мокрый зимний вечер в Риге

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