Фото Синоптики: после богатого осадками и ветреного Нового года погода изменится

Во вторник, в последний день этого года, погода будет преимущественно облачной, и лишь в некоторых местах ненадолго между облаками пробьется солнечный свет. В первой половине погода еще не будет слишком мокрой, но уже во второй половине дня Латвию достигнет новая и обширная зона осадков, которая принесет и более интенсивные дожди, и снег, к тому же осадки будут продолжительными, временами будут и маленькие вьюги.