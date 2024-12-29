Смену лет в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - и дождь, и снег, а после праздников вернутся морозы и снег, свидетельствует свежий прогноз, подготовленный Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Фото ⟩ Синоптики: после богатого осадками и ветреного Нового года погода изменится
⚠️Rītdien, 30. decembrī, no rīta piekrastes rajonos dienvidrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 m/s.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 29, 2024
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Новая неделя начнется с облаков, дождя и сильного порывистого ветра. К вечеру понедельника воздух постепенно остынет и на востоке похолодает.
Во вторник, в последний день этого года, погода будет преимущественно облачной, и лишь в некоторых местах ненадолго между облаками пробьется солнечный свет. В первой половине погода еще не будет слишком мокрой, но уже во второй половине дня Латвию достигнет новая и обширная зона осадков, которая принесет и более интенсивные дожди, и снег, к тому же осадки будут продолжительными, временами будут и маленькие вьюги.
Предстоящая погода в праздники осложнит проезд -
дороги станут скользкими, при этом при осадках и метели существенно ухудшится видимость. Местами на востоке начнет образовываться снежный покров толщиной до пяти сантиметров.
Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, порывы которого еще будут достигать 15-19 метров в секунду (м/с).
В ночь на 1 января температура воздуха составит от +4 градусов местами в Курземе до -4 градусов в Видземе.
В среду, 1 января, погода существенно не изменится. Во многих местах продолжаются дожди, ожидается также мокрый снег и на востоке - снег, поэтому там утро нового года будет более белым. Ветер снова усилится. Он будет порывистым по всей стране, на побережье порывы будут достигать 20-24 м/с, днем также 25 м/с. Воздух прогреется до +2..+7 градусов.
По нынешним прогнозам, после праздников на территорию Латвии придет более холодный воздух - вернутся морозы и в отдельные ночи столбик термометра может опуститься даже ниже отметки -10 градусов, и в течение дней придется одеваться гораздо теплее.
Дождь сменится снегом. Временами при порывистом ветре будет метель, прогнозирует LVĢMC.
Prognozes, protams, vēl mainīsies, bet jau šobrīd tendences uzrāda ziemīgāku laiku un gaisa temperatūru zem nulles no ~ 3.janvāra. Attēlos prognozētā sniega sega nākamās sestdienas rītā, kur vēl iespējamas būtiskas korekcijas daudzo ciklonu dēļ (https://t.co/eP40q2Q5Jm)❄️🎄☃️ pic.twitter.com/0gp8oL4x20— meteolapa.lv (@meteolapa) December 29, 2024
Фото: Мокрый зимний вечер в Риге
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