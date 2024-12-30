Днем небо затянут облака, погода будет дождливой, а на востоке во второй половине дня к дождю присоединятся мокрый снег и снег. Лишь в отдельных районах Видземе небо ненадолго прояснится.

Как и ночь, день будет ветреным: по всей стране будет дуть юго-западный, западный ветер. В первой половине дня на побережье порывы будут достигать 20-24 метров в секунду.

Самая теплая погода ожидается в первой половине дня, когда температура достигнет +3...+7 градусов, но по мере поступления в Латвию более холодного воздуха температура будет постепенно понижаться, и к вечеру в восточных районах опустится до 0...-1 градуса.

В Риге в понедельник будет серое небо, временами дождь и юго-западный, западный ветер порывами до 20 м/с. Температура воздуха в столице составит +4...+6 градусов, но в течение дня станет холоднее.

Галерея: Зимняя погода в Риге

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