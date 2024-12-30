В Риге и Колке побит рекорд тепла для 30 декабря

В Колке утром столбик термометра поднялся до +8,4 градуса, но к 13.00 воздух остыл до +2,7 градуса.

В Риге в первой половине дня было зафиксировано +8,0 градуса. Предыдущий рекорд тепла в столице 30 декабря был +7,8 градуса в 2019 году. Во второй половине дня температура в столице понизилась до +2..+3 градусов.

В Баускке максимальная температура в середине дня составила +7,7 градуса.

С севера в Латвию поступает более прохладный воздух, ветер стихает. В Видземе местами дождь сменился снегом, дороги стали скользкими.

Самые сильные порывы ветра 22,5 метра в секунду были зафиксированы в Вентспилсе.

Как уже сообщалось, в этом году в Латвии было зафиксировано всего семь новых рекордов холода, в то время как число исправленных рекордов максимальной температуры к 28 декабря достигло 324.

Декабрь - одиннадцатый месяц подряд со средней температурой выше нормы. 2024 год - один из двух самых теплых в истории метеорологических наблюдений в Латвии; средняя температура этого года составляет около +8,8 градусов - как и в 2020 году.

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