В понедельник, 30 декабря, к 13.00 на трех метеостанциях - в Риге, Колке и Бауске - был исправлен рекорд тепла предпоследнего дня года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге и Колке побит рекорд тепла для 30 декабря
В Колке утром столбик термометра поднялся до +8,4 градуса, но к 13.00 воздух остыл до +2,7 градуса.
В Риге в первой половине дня было зафиксировано +8,0 градуса. Предыдущий рекорд тепла в столице 30 декабря был +7,8 градуса в 2019 году. Во второй половине дня температура в столице понизилась до +2..+3 градусов.
В Баускке максимальная температура в середине дня составила +7,7 градуса.
С севера в Латвию поступает более прохладный воздух, ветер стихает. В Видземе местами дождь сменился снегом, дороги стали скользкими.
Самые сильные порывы ветра 22,5 метра в секунду были зафиксированы в Вентспилсе.
Как уже сообщалось, в этом году в Латвии было зафиксировано всего семь новых рекордов холода, в то время как число исправленных рекордов максимальной температуры к 28 декабря достигло 324.
Декабрь - одиннадцатый месяц подряд со средней температурой выше нормы. 2024 год - один из двух самых теплых в истории метеорологических наблюдений в Латвии; средняя температура этого года составляет около +8,8 градусов - как и в 2020 году.
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