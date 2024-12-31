Последний день этого года принесет мокрый снег

Во многих регионах ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура воздуха днем составит 0...+4 градуса.

Погодные условия осложнят условия для движения - дороги будут скользкими, а из-за осадков значительно ухудшится видимость.

На востоке страны местами образуется снежный покров глубиной 1-3 см. Ожидается умеренный юго-западный, западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду.

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