Первый день года принесет обильное количество осадков

На большей части территории Латвии ожидаются продолжительные дожди, в Курземе и местами в Видземе - ливни, на востоке - также мокрый снег и небольшая метель.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье - до 25 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге первый день года будет облачным, с кратковременными дождями и порывами юго-западного, западного ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +4...+6 градусов.

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