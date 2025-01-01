В четверг - сильные дожди, ветер, и не зимняя температура

Предупреждение будет действовать до 5:00 утра 2 января.

LVĢMC отмечает, что из-за сильных дождей почва станет переувлажненной и может не справляться с поглощением воды, что приведет к перегрузке систем канализации дождевой воды.

Существует риск затопления низменных участков, пойм рек, а также транспортной инфраструктуры. Избыточная влажность может повредить чувствительные к влаге сельскохозяйственные культуры.

На дорогах ухудшатся условия для вождения из-за снижения видимости и возможного аквапланирования.

Как ранее сообщало агентство LETA, в первый день года прогнозируется обильное количество осадков. В большинстве регионов страны ожидается продолжительный дождь, в Курземе и местами в Видземе - сильный.

На востоке страны возможен мокрый снег, а также слабая метель.

На отдельных участках дороги могут быть скользкими, а во время снегопада и метели видимость значительно ухудшится.

Ветер будет умеренным или умеренно сильным, дующий с запада и юго-запада, с порывами до 15–19 метров в секунду, а на побережье - до 25 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +2…+6 градусов.

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