Затяжные дожди привели к быстрому повышению уровня воды в реках Курземе

Синоптики прогнозируют, что могут быть затоплены низины и низкие места у берегов рек.

В связи с повышением уровня воды объявлено желтое предупреждение, которое в силе до 15 часов 3 января.

💦🌊🟡Nokrišņu ietekmē Kurzemes upēs strauji paaugstinās ūdenslīmenis, applūdīs palienes un zemākās vietashttps://t.co/60DRDloHoI@ugunsdzeseji pic.twitter.com/IhKSnB9UKG — Meteo .lv (@ LVGMC _ Meteo ) January 1, 2025

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