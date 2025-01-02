Под влиянием продолжительных и обильных осадков уровень воды в реках Курземе быстро поднимается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Затяжные дожди привели к быстрому повышению уровня воды в реках Курземе
Синоптики прогнозируют, что могут быть затоплены низины и низкие места у берегов рек.
В связи с повышением уровня воды объявлено желтое предупреждение, которое в силе до 15 часов 3 января.
💦🌊🟡Nokrišņu ietekmē Kurzemes upēs strauji paaugstinās ūdenslīmenis, applūdīs palienes un zemākās vietashttps://t.co/60DRDloHoI@ugunsdzeseji pic.twitter.com/IhKSnB9UKG— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 1, 2025
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