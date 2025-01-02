Чт, 2.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Затяжные дожди привели к быстрому повышению уровня воды в реках Курземе

CopyTelegram Whatsapp
Мост через реку
Мост через реку Фото: Ieva Lūka/LETA

Под влиянием продолжительных и обильных осадков уровень воды в реках Курземе быстро поднимается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики прогнозируют, что могут быть затоплены низины и низкие места у берегов рек.

В связи с повышением уровня воды объявлено желтое предупреждение, которое в силе до 15 часов 3 января.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх