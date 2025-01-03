Сегодня вечером, 3 января, и ночью на побережье Курземе будет дуть очень сильный ветер, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.
Из-за сильного ветра на побережье Курземе объявлено оранжевое предупреждение
На побережье Курземе северо-западный и западный ветер усилится до порывов 25-29 м/с. В то же время в заливной части Курземе во второй половине ночи ветер изменит направление на северное и северо-западное.
Из-за ветра объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до утра субботы, 4 января.
В период с 16:00 до 20:00 вначале в западных, а затем и в центральных районах порывы западного и юго-западного ветра усилятся до 20-24 м/с. В середине ночи ветер изменится на северо-западный и западный.
Из-за очень сильного ветра могут ломаться ветви деревьев, возможны и падения деревьев.
Неукрепленные предметы или обломки могут быть унесены ветром и причинить ущерб, повреждения и угрозу личной безопасности. Ветер может нанести вред инфраструктуре, затруднить дорожные условия.
Возможны перебои в электроснабжении. Волны могут угрожать прибрежной инфраструктуре, вызывать размывы, а также затопления низменных мест.
Очень сильный ветер будет мешать активностям на улице, и некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены.
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