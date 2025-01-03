В некоторых районах Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного снегопада

Сегодня вечером, 3 января, и в ночь на субботу на большей части территории страны ожидается снег, местами толщина снежного покрова увеличится на пять сантиметров.

В западной части Латвии ожидается очень сильный снегопад, метель, местами толщина снежного покрова увеличится более чем на 10 см.

Предупреждение будет действовать с 17:00 сегодняшнего дня до 8:00 субботы.

Как указывает LVĢMC, на обширных территориях будет затруднено движение транспорта на дорогах и железной дороге, а также воздушное сообщение.

Передвижение пешеходов и другие активности на открытом воздухе также будут крайне затруднены. Снег и метель вызовут образование снежных заносов на обширных территориях.

Видимость во время снегопада и метели будет значительно ухудшена. Снегопад и влажный снег могут привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередач.

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