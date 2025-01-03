Некоторые дороги станут скользскими и заснеженными. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, порывами достигая 15-19 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-4 градуса, в прибрежных районах - 0...+2 градуса.

В столице в субботу будет преимущественно солнечно, утром еще будет идти снег. Некоторые улицы станут скользкими. Северо-западный ветер будет порывами достигать 20-22 метров в секунду. Температура воздуха составит около 0 градусов.

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