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В субботу будет солнечно и ветрено (1)

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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 4 января, в Латвии будет светить солнце, местами ожидается снег, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Некоторые дороги станут скользскими и заснеженными. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, порывами достигая 15-19 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-4 градуса, в прибрежных районах - 0...+2 градуса.

В столице в субботу будет преимущественно солнечно, утром еще будет идти снег. Некоторые улицы станут скользкими. Северо-западный ветер будет порывами достигать 20-22 метров в секунду. Температура воздуха составит около 0 градусов.

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