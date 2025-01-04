Самые густые снегопады пришлись на Калнциемс

В Калнциемсе толщина снега в субботу составила 13 сантиметров. В других регионах страны снежный покров оказался менее значительным: в районе Лиепаи - от 8 до 10 сантиметров, в Риге, Елгаве и Сигулде - 9 сантиметров, в Руйиене - 8 сантиметров, а в Мерсрагсе и Стенде - от 6 до 7 сантиметров. В остальных частях Латвии снег местами достигает только 5 сантиметров.

Однако, как отметили синоптики, в отдельных населенных пунктах, таких как Бауска и Добеле, снежный покров вовсе отсутствует.

🌬️🌨️Aizvadītajā naktī Latviju šķērsoja aktīvs ciklons, kas noteica vēja pastiprināšanos un intensīvu snigšanu. Stiprākās brāzmas fiksētas Ventspils NS (27,2m/s), bet biezākā sniega sega - Kalnciema NS (13 cm).



ℹ️Starp NS putināšanas rezultātā sniega segas biezums var atšķirties. pic.twitter.com/eEkzy1HijU — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 4, 2025

Циклон также принес с собой сильные ветры. Самые мощные порывы были зафиксированы на метеостанции в Вентспилсе, где их скорость достигала 27,2 метра в секунду. В Риге, Лиепае и Павилосте ветер оказался немного слабее, но также создавал ощутимые неудобства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!