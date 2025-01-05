В понедельник Латвию с юго-запада достигнет обширная зона осадков - ожидается снег и небольшая метель, позднее снег перейдет в оттепель и дождь, прогнозируют синоптики.
В понедельник ожидается снег и ледяной дождь
Через облака будет проглядывать солнце, днем на юге Курземе, а позднее и по всей стране облачный покров станет толще, пойдет снег. Вечером на юго-западе Курземе, а ночью и в других местах снег сменится ледяным дождем, но по мере повышения температуры лед будет таять.
Днем температура воздуха составит 0...-4 градуса. Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.
В Риге в понедельник сгустится облачный покров и ближе к вечеру ожидается снег. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит -2 градуса.
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