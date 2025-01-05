В понедельник ожидается снег и ледяной дождь

Через облака будет проглядывать солнце, днем на юге Курземе, а позднее и по всей стране облачный покров станет толще, пойдет снег. Вечером на юго-западе Курземе, а ночью и в других местах снег сменится ледяным дождем, но по мере повышения температуры лед будет таять.