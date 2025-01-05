Первая неделя января началась с капризов погоды, вызванных активным циклоном, что принесло температурные рекорды и дождь. Но к середине недели наступил резкий холод, и дожди сменились снегопадами. Водный уровень в реках значительно повысился из-за обильных осадков, что вызвало локальные колебания уровня воды, особенно в Курземе и Видземе, где действуют предупреждения о паводках.

Сильный ветер также не остался в стороне. Его порывы достигали 28,5 м/с в Лиепае и 27,2 м/с в Вентспилсе. Небо большую часть недели оставалось серым, осадки превалировали в виде снега и мокрого снега, формируя снежный покров от 2 до 8 сантиметров, а в Калнциемсе - даже 13 сантиметров. Температура местами опускалась до -10 °C, как это было в ночь на 4 января в Стенде.

Во второй неделе января зимний характер погоды сохранится, но атмосфера принесет нотки тепла. В понедельник, 8 января, ожидается облачное небо с возможными прояснениями и солнечными лучами. Однако в дневные часы прогнозируются осадки в виде снега и замерзающего дождя. Из-за обледенения дороги и тротуары станут особенно опасными. Ветер усилится до умеренного, на побережье ожидаются порывы до 15-17 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -4 до -8 °C, а дневные - от -3 до +1 °C.

К середине недели погода станет еще мягче: днем температура поднимется до +6 °C, а ночью останется в пределах -4 до +1 °C. На востоке страны возможны новые снегопады, которые добавят несколько сантиметров к снежному покрову. В течение недели ветер останется преимущественно южным и юго-восточным, в прибрежных районах - порывистым.

Foto: Ziema pilsētā

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