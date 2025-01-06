В Риге по-прежнему продолжается метеорологическая осень

Метеорологическая зима наступает, если пять суток подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля градусов. На наблюдательной станции в центре Риги этот критерий в этом сезоне еще не достигнет. 6 января - четвертые сутки подряд с отрицательной средней температурой, однако 7 января среднесуточная температура воздуха снова ожидается выше нуля градусов.

В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря, так как средняя температура воздуха в Латвии с 4 по 10 декабря была ниже нуля.

В сезоне 2019-2020 метеорологическая зима в столице так и не наступали, пять месяцев была метеорологическая осень, которую сразу же сменила метеорологическая весна.

После рекордно теплой зимы 2019-2020 годов синоптики LVĢMC ввели новый критерий для проведения границы между осенью и весной при отсутствии метеорологической зимы. Метеорологическая весна может наступить только после статистически самого холодного дня в году, которым, согласно текущей норме или среднему показателю за 1991-2020 годы, является 6 февраля.

Согласно прогнозам погоды, в ближайшие недели в Латвии сильного и устойчивого мороза не ожидается. Температура воздуха часто будет колебаться в районе нуля градусов, периодически ожидается как снег, так и дождь.

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