Этим вечером в Латвию с юго-запада придет теплый атмосферный фронт, который в течение ночи постепенно пройдет через всю территорию страны, принеся очень сильный ледяной дождь, предупреждают метеорологи.
Оттепель и ледяной дождь: объявлено оранжевое предупреждение
В связи с ожидаемой оттепелью в Латвии распространено оранжевое предупреждение, которое будет в силе с 17:00 понедельника до 5:00 вторника.
На дорогах и других поверхностях, в том числе проводах и ветвях деревьев, образуется обледенение.
В свою очередь в Риге в силе желтое предупреждение с 23:00 понедельника до 3:00 7 января.
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