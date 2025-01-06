Оттепель и ледяной дождь: объявлено оранжевое предупреждение

В связи с ожидаемой оттепелью в Латвии распространено оранжевое предупреждение, которое будет в силе с 17:00 понедельника до 5:00 вторника.

На дорогах и других поверхностях, в том числе проводах и ветвях деревьев, образуется обледенение.

В свою очередь в Риге в силе желтое предупреждение с 23:00 понедельника до 3:00 7 января.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!