Ночью ожидаются снег, дождь и гололед

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии по всей стране объявил предупреждение оранжевой степени в связи с сильным замерзающим дождем, под воздействием которого на проводах, ветках деревьев, дорогах и других поверхностях образуется лед.

Это может повлиять на движение транспорта по дорогам и железным дорогам, воздушное сообщение, а также на передвижение пешеходов.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который постепенно сменится юго-западным. В порывах скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, к исходу ночи на западном побережье Курземе - 18 метров в секунду.

Температура воздуха в начале ночи в северо-восточной части страны составит -3...-5 градусов. С юго-запада придет более теплый воздух, и ранним утром на западном побережье Курземе температура поднимется до +6...+7 градусов.

Во второй половине ночи, начиная с юго-запада Латвии, осадки прекратятся, и во вторник лишь местами пройдет небольшой дождь, более сильные осадки ожидаются во вторник вечером в Латгале и Селии. Сквозь облака в некоторых местах выглянет солнце.

Во вторник, 7 января, будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха в середине дня составит +1...+4 градуса.

В Риге ночью ожидаются дождь и гололед, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется от -2 до +2 градусов. День пройдет без осадков, небо будет преимущественно затянуто облаками, ожидается слабый южный ветер, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

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