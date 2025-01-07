В среду временами ожидаются дождь и снег, а в Латгале ночью пройдет продолжительный дождь, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии временами ожидаются снег и дождь
Автодороги местами покроются льдом. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.
Небо будет преимущественно затянуто облаками, ветер - южный, юго-западный. Днем ветер в порывах местами усилится до 13 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 20 метров в секунду.
В Риге в среду ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.
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