В среду в Латвии временами ожидаются снег и дождь

Автодороги местами покроются льдом. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, ветер - южный, юго-западный. Днем ветер в порывах местами усилится до 13 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 20 метров в секунду.

В Риге в среду ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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