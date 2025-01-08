В ночь на четверг в Курземе и части Видземе ожидаются дожди и снегопады

Самый сильный дождь пройдет в западной части Курземе. Гидрологи Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждают о затоплении пойм и других низменных территорий.

Южный, юго-западный ветер в западной и центральной частях страны будет дуть порывами до 11-16 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -3 градусов в некоторых районах Латгале до +3 градусов на западном побережье Курземе. Дороги во многих местах будут скользкими.

Днем ожидается небольшой дождь и снег, на севере Курземе возможны сильные осадки. Порывистый южный ветер будет постепенно ослабевать, максимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В четверг в Риге ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Ночью южный и юго-западный ветер будет порывистым - до 14 метров в секунду, днем ветер утихнет. Температура воздуха составит +1 градус, а вечером в четверг опустится до -1 градуса.

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