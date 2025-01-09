В четверг местами ожидается небольшой дождь и снег

Небо будет преимущественно облачным. Умеренный южный ветер станет слабее. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, вечером - слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1 градус, вечером она опустится немного ниже нуля.

Из-за гололедицы и снега утром в четверг, 9 января, во многих местах Латвии затруднены условия движения по государственным основным и региональным автодорогам, свидетельствует информация собранная Latvijas valsts ceļi (LVC).

Движение по основным дорогам затруднено в северной части Курземе и в Земгале вокруг Добеле и Тукумса, в окрестностях Риги на правом берегу Даугавы, а также в значительной части Видземе, за исключением Сигулдского шоссе, и в северной части Латгале.

Скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, утром в четверг в дорожных работах участвуют около 70-80 единиц зимней службы.

Дорожные работы выполняются в приоритетной последовательности: сначала на основных дорогах, затем на региональных, и только потом на дорогах местного значения.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия и выделить дополнительное время на дорогу, а также выбирать скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия.

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