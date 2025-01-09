В четверг, 9 января, в Латвии местами ожидается небольшой дождь и снег, а информация, информация собранная Latvijas valsts ceļi, указывает на то, что водителям необходимо выделить дополнительное время на дорогу, так как во многих местах условия движения будут сложными.
В четверг местами ожидается небольшой дождь и снег
Небо будет преимущественно облачным. Умеренный южный ветер станет слабее. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, вечером - слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1 градус, вечером она опустится немного ниже нуля.
Из-за гололедицы и снега утром в четверг, 9 января, во многих местах Латвии затруднены условия движения по государственным основным и региональным автодорогам, свидетельствует информация собранная Latvijas valsts ceļi (LVC).
Движение по основным дорогам затруднено в северной части Курземе и в Земгале вокруг Добеле и Тукумса, в окрестностях Риги на правом берегу Даугавы, а также в значительной части Видземе, за исключением Сигулдского шоссе, и в северной части Латгале.
Скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, утром в четверг в дорожных работах участвуют около 70-80 единиц зимней службы.
Дорожные работы выполняются в приоритетной последовательности: сначала на основных дорогах, затем на региональных, и только потом на дорогах местного значения.
LVC призывает водителей учитывать погодные условия и выделить дополнительное время на дорогу, а также выбирать скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия.
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