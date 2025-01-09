Чт, 9.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В четверг местами ожидается небольшой дождь и снег

CopyTelegram Whatsapp
Дождь и мокрый снег в центре Риги
Дождь и мокрый снег в центре Риги Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 9 января, в Латвии местами ожидается небольшой дождь и снег, а информация, информация собранная Latvijas valsts ceļi, указывает на то, что водителям необходимо выделить дополнительное время на дорогу, так как во многих местах условия движения будут сложными.

Небо будет преимущественно облачным. Умеренный южный ветер станет слабее. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, вечером - слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1 градус, вечером она опустится немного ниже нуля.

Из-за гололедицы и снега утром в четверг, 9 января, во многих местах Латвии затруднены условия движения по государственным основным и региональным автодорогам, свидетельствует информация собранная Latvijas valsts ceļi (LVC).

Движение по основным дорогам затруднено в северной части Курземе и в Земгале вокруг Добеле и Тукумса, в окрестностях Риги на правом берегу Даугавы, а также в значительной части Видземе, за исключением Сигулдского шоссе, и в северной части Латгале.

Скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, утром в четверг в дорожных работах участвуют около 70-80 единиц зимней службы.

Дорожные работы выполняются в приоритетной последовательности: сначала на основных дорогах, затем на региональных, и только потом на дорогах местного значения.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия и выделить дополнительное время на дорогу, а также выбирать скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх