Синоптики сделали прогноз погоды на вторую половину января

В ближайшие дни погода будет переменчивой - ожидаются снег, дождь, ледяной дождь, а в пятницу в Курземе пройдет сильный снегопад.

Воскресенье, 12 января, и ночь на понедельник будут холодными - температура воздуха местами может опуститься ниже -10 градусов.

В начале следующей недели усилится юго-западный ветер, станет теплее.

Ожидается, что до конца месяца будут преобладать западные ветры, температура часто будет выше нуля, а морозы будут небольшими и кратковременными.

Осадков, в отличие от предыдущих недель, прогнозируется меньше, так как на большей части Европы ожидается повышение атмосферного давления.

Таким образом, январь станет двенадцатым месяцем подряд, когда средняя температура воздуха в Латвии будет выше нормы.

Существует вероятность, что в Риге и на Курземском побережье, где продолжается метеорологическая осень, метеорологическая зима так и не наступит. Аналогичная ситуация наблюдалась и зимой в 2019-2020 годах.

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