Средняя температура воздуха в Латвии в ближайшие три недели будет на четыре-пять градусов выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Синоптики сделали прогноз погоды на вторую половину января
В ближайшие дни погода будет переменчивой - ожидаются снег, дождь, ледяной дождь, а в пятницу в Курземе пройдет сильный снегопад.
Воскресенье, 12 января, и ночь на понедельник будут холодными - температура воздуха местами может опуститься ниже -10 градусов.
В начале следующей недели усилится юго-западный ветер, станет теплее.
Ожидается, что до конца месяца будут преобладать западные ветры, температура часто будет выше нуля, а морозы будут небольшими и кратковременными.
Осадков, в отличие от предыдущих недель, прогнозируется меньше, так как на большей части Европы ожидается повышение атмосферного давления.
Таким образом, январь станет двенадцатым месяцем подряд, когда средняя температура воздуха в Латвии будет выше нормы.
Существует вероятность, что в Риге и на Курземском побережье, где продолжается метеорологическая осень, метеорологическая зима так и не наступит. Аналогичная ситуация наблюдалась и зимой в 2019-2020 годах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!