Ночью с запада Латвию пересечет широкая зона осадков, поэтому погода будет облачной, и на всей территории ожидается снег. Снежный покров во многих районах увеличится на 5-9 сантиметров.

Умеренный западный ветер во второй половине ночи постепенно перейдет в северный, на побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0...-2 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака, ожидается снег. В столице ожидается увеличение снежного покрова на 5-6 сантиметров.

В воскресенье, 12 января, будет облачно, днем с запада постепенно прояснится. Во многих местах продолжится снег, выпадет еще 2-4 сантиметра.

В течение дня будет дуть умеренный или умеренно сильный северный ветер, на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +1...-2 градуса ожидается утром, в течение дня она будет понижаться.

В Риге в течение дня будет облачно, в утренние часы пройдет снег. Будет дуть умеренный северный ветер, порывами до 15-16 метров в секунду, а температура составит 0...-2 градуса.

Галерея: Зимняя погода

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