В воскресенье днем небо в Латвии может постепенно проясниться

День сначала будет облачным, а после полудня небо постепенно прояснится. Во многих местах продолжит идти снег, местами снежный покров увеличится еще на 2-4 сантиметра.

Будет дуть умеренный или сильный северный ветер, на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +1...-2 градуса ожидается утром, а в течение дня она будет понижаться.

В Риге в течение дня будет облачно, в утренние часы пройдет снег. Будет дуть умеренный северный ветер порывами до 15-16 метров в секунду, температура составит 0...-2 градусов.

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