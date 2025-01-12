Ночью температура может опуститься до -12 градусов

Ночью будет переменная облачность, а небольшой снег ожидается лишь местами в самых восточных районах.

В начале ночи будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер порывами до 15 метров в секунду на побережье, а во второй половине ночи он ослабнет до легкого.

Ночью будет холодно: на большей части территории температура опустится до -7...-12 градусов, в прибрежных районах до -1...-6 градусов, и лишь местами на побережье столбики термометров не опустятся ниже 0 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно ясной, без осадков. В начале ночи будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 14 метров в секунду. Воздух остынет до -4...-6 градусов.

В понедельник, 13 января, ожидается переменная облачность без осадков.

Со второй половины дня будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье усиливающийся до умеренного, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +1...-3 градусов, в прибрежных районах до +1...+4 градусов.

В Риге утром небо затянут облака, днем возможны прояснения. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура поднимется до 0...+1 градуса.

Галерея: Зима в Латвии

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