В понедельник в Латвии местами выглянет солнце, в восточной части страны ожидается в основном облачная погода, прогнозируют синоптики.
Ночью температура воздуха местами опустилась ниже -10 градусов; в понедельник выглянет солнце
Значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный ветер, но вечером на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 15-18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит -4...+1 градус, на побережье - до +4 градусов.
В Риге облаков станет меньше, осадков не ожидается. Будет дуть западный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до нулевой отметки.
Температура воздуха местами опустилась ниже -10 градусов
В ночь на понедельник и утром температура воздуха местами в Латвии опустилась до -10...-12 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая низкая температура в сети наблюдений до 5 часов утра была -11,7 градуса в Приекули и -12,3 градуса в Стенде. В 5 часов утра температура воздуха составляла от +2,7 градусов в Вентспилсе до -10,5 градусов в Стенде.
На большей части страны термометры утром показывали -5...-10 градусов, на побережье было теплее.
Самый глубокий снег - 14 сантиметров - лежит в Калнциемсе и Салдусе и 19 сантиметров в Руиене. Меньше всего снега в Латгале - в среднем один сантиметр.
Галерея: Зима в Латвии
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