Ночью температура воздуха местами опустилась ниже -10 градусов; в понедельник выглянет солнце

Значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный ветер, но вечером на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 15-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит -4...+1 градус, на побережье - до +4 градусов.

В Риге облаков станет меньше, осадков не ожидается. Будет дуть западный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до нулевой отметки.

Температура воздуха местами опустилась ниже -10 градусов

В ночь на понедельник и утром температура воздуха местами в Латвии опустилась до -10...-12 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура в сети наблюдений до 5 часов утра была -11,7 градуса в Приекули и -12,3 градуса в Стенде. В 5 часов утра температура воздуха составляла от +2,7 градусов в Вентспилсе до -10,5 градусов в Стенде.

На большей части страны термометры утром показывали -5...-10 градусов, на побережье было теплее.

Самый глубокий снег - 14 сантиметров - лежит в Калнциемсе и Салдусе и 19 сантиметров в Руиене. Меньше всего снега в Латгале - в среднем один сантиметр.

Галерея: Зима в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!