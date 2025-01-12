По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй половине третьей недели января снежный покров на всей территории Латвии постепенно растает.
Синоптики прогнозируют, когда растает выпавший снег
Синоптики сообщают, что новая рабочая неделя начнется с холодной погоды. В ночь на понедельник, 13 января, температура воздуха резко понизится, и местами столбик термометра опустится ниже отметки -10 градусов.
Однако в последующие дни погода будет преимущественно облачной, временами ожидаются осадки, а ночью слабый мороз сохранится лишь в отдельных районах.
В понедельник, 13 января, облачность будет переменной, ночью местами на востоке пройдет снег. Ночью будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, который с утра сменится на западный, юго-западный. На побережье ночью и днем ветер будет усиливаться порывами до 15-18 метров в секунду.
В понедельник ночью температура воздуха опустится до -7…-12 градусов, а в прибрежных районах составит 0…-6 градусов. Днем температура будет в пределах +1…-3 градусов, а на побережье — +1…+4 градусов.
Во вторник, 14 января, ожидается облачная погода, ночью местами возможны прояснения. Через территорию страны пройдет зона осадков, которая принесет дождь, на востоке также мокрый снег и снег. В некоторых восточных районах возможно образование гололеда. В ночные часы местами будет туман.
☁️🌡️Jaunā nedēļa iesāksies ar aukstu laiku, bet gaiss strauji iesils un visā valstī sāksies atkusnis— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 12, 2025
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Будет дуть от умеренный до умеренно сильного западный, юго-западный ветер, порывами достигая 15–19 метров в секунду, а ночью на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, лишь ночью на востоке она останется отрицательной.
В среду, 15 января, погодные условия останутся похожими: небо будет облачным, только в западной части страны временами выглянет солнце. Ночью в большинстве районов ожидается дождь, а на востоке, где температура воздуха останется ниже, возможны мокрый снег и снег.
При слабом западном ветре местами образуется туман. Температура воздуха ночью и днем будет схожей, но в темное время суток в западных и центральных районах столбик термометра местами может опуститься немного ниже 0 градусов.
Во второй половине недели небольшие осадки возможны только в отдельных районах, ветер утихнет. Температура воздуха как ночью, так и днем останется положительной, и существующий снежный покров постепенно растает по всей стране.
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