☁️🌡️Jaunā nedēļa iesāksies ar aukstu laiku, bet gaiss strauji iesils un visā valstī sāksies atkusnis



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Будет дуть от умеренный до умеренно сильного западный, юго-западный ветер, порывами достигая 15–19 метров в секунду, а ночью на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, лишь ночью на востоке она останется отрицательной.

В среду, 15 января, погодные условия останутся похожими: небо будет облачным, только в западной части страны временами выглянет солнце. Ночью в большинстве районов ожидается дождь, а на востоке, где температура воздуха останется ниже, возможны мокрый снег и снег.

При слабом западном ветре местами образуется туман. Температура воздуха ночью и днем будет схожей, но в темное время суток в западных и центральных районах столбик термометра местами может опуститься немного ниже 0 градусов.

Во второй половине недели небольшие осадки возможны только в отдельных районах, ветер утихнет. Температура воздуха как ночью, так и днем останется положительной, и существующий снежный покров постепенно растает по всей стране.

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