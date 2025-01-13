Вторник встретит дождем и порывистым ветром, до +5 градусов по стране

Ночью дороги во многих регионах обледенеют, днем хуже всего условия для движения будут в Латгале.

Западный, юго-западный ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, на побережье - до +3 градуса. Днем температура составит от 0 градусов на юге Латгале до +5 градусов в Курземе.

В Риге во вторник будет пасмурно, временами возможен моросящий дождь и туман. Ночью на улицах образуется обледенение. Днем температура воздуха повысится до +4 градусов, а порывы западного, юго-западного ветра составят до 15 метров в секунду.

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