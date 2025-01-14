В среду осадков будет меньше

Местами будет моросить небольшой дождь. Ночью местами ожидается туман, а на некоторых участках дорог - гололед.

Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до +5 градусов. Ветер станет слабым и будет дуть преимущественно с севера.

В среду в Риге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +4 градуса, утром и днем немного понизится. Будет дуть слабый северный ветер.

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