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В среду значительных осадков не ожидается

Обновлено 15 января 2025, 07:07
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Фото статьи
Фото: Zane Bitere/LETA

В среду в Латвии будет облачно, местами ожидается дымка и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

С утра местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер, местами он стихнет полностью. Температура воздуха составит +1...+4 градуса.

В Риге будет облачно, значительных осадков не ожидается, ветер станет совсем слабым. Температура воздуха составит +3...+4 градуса.

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