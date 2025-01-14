В среду значительных осадков не ожидается

С утра местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер, местами он стихнет полностью. Температура воздуха составит +1...+4 градуса.

В Риге будет облачно, значительных осадков не ожидается, ветер станет совсем слабым. Температура воздуха составит +3...+4 градуса.

Галерея: Зимний день

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!