В среду в Латвии будет облачно, местами ожидается дымка и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В среду значительных осадков не ожидается
С утра местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер, местами он стихнет полностью. Температура воздуха составит +1...+4 градуса.
В Риге будет облачно, значительных осадков не ожидается, ветер станет совсем слабым. Температура воздуха составит +3...+4 градуса.
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