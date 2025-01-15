Ср, 15.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Синоптики сделали прогноз на вторую половину недели. Ждать ли морозов?

CopyTelegram Whatsapp
Кот смотрит в окно
Кот смотрит в окно Фото: Shutterstock

Во второй половине этой недели в Латвии не ожидается ни морозов, ни снега, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, но временами возможны прояснения. Возможны кратковременные дожди и туман. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада.

Температура воздуха составит +2...+7 градусов. С прояснением неба воздух ночами местами остынет до минусовых температур, на дорогах образуется гололедица.

Среднесуточная температура будет на семь градусов выше нормы.

На следующей неделе осадков ожидается мало, но станет холоднее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх