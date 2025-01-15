Небо будет облачным, но временами возможны прояснения. Возможны кратковременные дожди и туман. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада.

Температура воздуха составит +2...+7 градусов. С прояснением неба воздух ночами местами остынет до минусовых температур, на дорогах образуется гололедица.

Среднесуточная температура будет на семь градусов выше нормы.

На следующей неделе осадков ожидается мало, но станет холоднее.

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