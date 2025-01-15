В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +3...+7 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг станет немного теплее
В ближайшие сутки небо будет преимущественно облачным, местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах туман ухудшит видимость.
Западный, юго-западный ветер на большей части территории страны усилится до 11-16 метров в секунду.
Температура воздуха в ночь на четверг составит -1...+3 градуса. На дорогах местами образуется обледенение.
В Риге четверг будет облачным, возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.
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