В четверг температура воздуха будет чуть выше

В ближайшие сутки небо будет преимущественно облачным, местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах туман ухудшит видимость.

Западный, юго-западный ветер на большей части территории страны усилится до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на четверг составит -1...+3 градуса. На дорогах местами образуется обледенение.

В Риге четверг будет облачным, возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

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