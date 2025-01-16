В ближайшие сутки в Латвии сохранится необычно теплая для января погода, а небо местами прояснится, прогнозируют синоптики.
В пятницу сохранится нехарактерно теплая для января погода
Самая солнечная пятница ожидается в Курземе. В отдельных районах страны возможны туман и морось.
Температура воздуха составит +2...+5 градусов утром и +3...+8 градусов днем.
Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада.
В Риге в пятницу существенных осадков не ожидается, во второй половине дня небо, возможно, прояснится. Температура воздуха ночью и днем составит около +5 градусов.
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