В пятницу сохранится нехарактерно теплая для января погода

Самая солнечная пятница ожидается в Курземе. В отдельных районах страны возможны туман и морось.

Температура воздуха составит +2...+5 градусов утром и +3...+8 градусов днем.

Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада.

В Риге в пятницу существенных осадков не ожидается, во второй половине дня небо, возможно, прояснится. Температура воздуха ночью и днем составит около +5 градусов.

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