В пятницу воздух в Латвии местами прогреется до +7 градусов

Небо прояснится, начиная с запада, возможно и в центральной части страны. В некоторых районах Латвии ожидается туман и моросящий дождь. Температура воздуха составит +3..+7 градусов.

Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер. Вечером там, где ясное небо, могут обледенеть автомобильные дороги.

В Риге не ожидается значительных осадков и во второй половине дня облаков станет меньше. Слабый западный ветер сменится юго-западным, температура воздуха поднимется до +6 градусов.

На большей части Европы погоду определяет обширный антициклон. Атмосферное давление на уровне моря в Латвии от 1023 гектопаскалей на северо-востоке страны до 1028 гектопаскалей на юго-западе.

Ранним утром в пятницу температура воздуха по всей стране составляет +3..+5 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Небо пасмурное, на юго-западе Курземе оно местами проясняется. Во многих местах туман, в некоторых местах - особенно на Видземском побережье - сохраняется туман. Местами моросит.

Качество воздуха хорошее. Дует слабый до умеренного западный ветер.

Снежный покров в Латвии растаял. В некоторых реках продолжается рост уровня воды, а в большинстве рек уровень воды понижается или немного колеблется.

В Риге пасмурная и влажная погода, дует западный ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха +5 градусов.

Максимальная температура воздуха в четверг в сети наблюдений LVĢMC составила от +3,2 градуса в Дагде до +6,3 градуса на Колке.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 января составила +19 градусов в Португалии, Испании и Греции, а также +22 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на пятницу -17..-18 градусов в альпийских горах и в России у Урала.

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