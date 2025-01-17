Синоптики сообщили о погоде на следующей неделе

В эту субботу в большинстве районов страны будет светить солнце, а температура воздуха местами может достигнуть +8 градусов. В воскресенье небо будет облачно, местами ожидается туман и морось, а температура немного понизится. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В начале следующей недели температура воздха ожидается в пределах -2...+4 градусов. С середины недели в отдельных районах страны столбики термометров могут опуститься ниже -5 градусов. Временами ожидаются небольшие осадки, местами появится снежный покров.

В ближайшее время не прогнозируется сильных циклонов, которые могут принести обильные осадки и сильный ветер. Уровень воды в реках понизится.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие пять недель средняя температура в Латвии будет на три-четыре градуса выше нормы, а количество осадков - близким к норме или ниже ее.

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