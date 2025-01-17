2024 год - один из из двух самых теплых в истории Латвии

Климатическая норма, или средняя температура за 1991-2020 годы, была превышена на 1,9 градуса. 2024 год был двенадцатым годом подряд теплее нормы.

В 2021 году метеорологи сообщили, что средняя температура воздуха в 2020 году достигла +8,8 градуса. В то время для расчета среднегодовой температуры в Латвии использовались 22 станции наблюдения, но позже были добавлены еще три станции - в Дагде, Мадоне и Руцаве.

При расчете средней температуры воздуха в Латвии в 2020 и 2024 годах по данным 25 станций наблюдения средняя температура составила +8,7 градуса. Таким образом, оба года были одинаково теплыми.

Самым теплым 2024 год был в Риге, где средняя температура воздуха составила +9,8 градуса, а самая низкая среднегодовая температура - +7,7 градуса - была в Алуксне и Зосены.

Наименьшее отклонение от среднегодовой температуры составило +1,4 градуса в Колке, а в Дагде и Даугавпилсе было на 2,2 градуса теплее нормы.

В каждом месяце был достигнут хотя бы один суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В общей сложности было побито более трехсот рекордов тепла, но только семь рекордов холода.