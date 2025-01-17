В субботу во многих районах Латвии будет светить солнце

Облачность сохранится только на юге Курземе. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем потеплеет до +3...+8 градусов. Ночью и вечером в субботу на дорогах может образоваться обледенение.

Западный, северо-западный ветер ночью усилится до 10-15 метров в секунду, а днем стихнет.

В столице ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха составит около +5 градусов.

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