Пт, 17.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В субботу во многих районах Латвии будет светить солнце

CopyTelegram Whatsapp
Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В субботу облачность на большей части территории Латвии уменьшится, небо прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Облачность сохранится только на юге Курземе. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем потеплеет до +3...+8 градусов. Ночью и вечером в субботу на дорогах может образоваться обледенение.

Западный, северо-западный ветер ночью усилится до 10-15 метров в секунду, а днем стихнет.

В столице ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха составит около +5 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх