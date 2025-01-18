Воскресенье будет прохладным и пасмурным

Ночь начнется с частично облачной погоды, затем начиная с запада небо постепенно полностью затянет облаками. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах могут образовываться туман и дымка, что ухудшит видимость. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. С похолоданием воздуха до -1…+4 градусов, в восточных районах - даже до -2 градусов, местами дороги могут обледенеть и стать скользкими.

Во второй половине ночи в столице на небе начнут сгущаться облака, которые, однако, не принесут осадков. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до 0…+2 градусов.

Днем будет облачно, прояснения возможны лишь местами в утренние часы. В центральных и восточных районах ожидается небольшой дождь, мокрый снег, местами также образуется туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха составит +2…+5 градусов.

В Риге день будет пасмурным, но в основном сухим. Сохранится западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +4…+5.

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