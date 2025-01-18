В Латвии местами побиты рекорды тепла 18 января

В субботу ярко светило солнце, и столбик термометра почти на всех наблюдательных станциях поднялся выше отметки в +5 градусов.

На наблюдательной станции Мерсрагсе в 12 часов была зафиксирована температура воздуха +6 градусов, а на наблюдательной станции в Мадоне она достигла отметки в +7,8 градуса.

В течение дня рекорды могут быть побиты и других местах, прогнозирует LVĢMC.

Национальный рекорд тепла 18 января был зафиксирован в 2007 году, когда в Руцаве температура воздуха поднялась до +8 градусов.

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