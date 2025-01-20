Понедельник пройдет без осадков

Будет дуть легкий ветер, вечером - слабый или умеренный юго-восточный ветер.

В Риге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер будет дуть с юга, юго-востока и останется слабым, температура воздуха составит +3...+4 градуса.