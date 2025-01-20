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Alexandra Saarniit
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Понедельник пройдет без осадков

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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В понедельник в Латвии не ожидается существенных осадков, небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Будет дуть легкий ветер, вечером - слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +1...+4 градуса.

В Риге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер будет дуть с юга, юго-востока и останется слабым, температура воздуха составит +3...+4 градуса.

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