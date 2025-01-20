В понедельник в Латвии не ожидается существенных осадков, небо будет облачным, прогнозируют синоптики.
Понедельник пройдет без осадков
Будет дуть легкий ветер, вечером - слабый или умеренный юго-восточный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +1...+4 градуса.
В Риге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер будет дуть с юга, юго-востока и останется слабым, температура воздуха составит +3...+4 градуса.
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