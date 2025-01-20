Синоптики подготовили прогноз на эту неделю

Во вторник и среду местами пройдут небольшие дожди и снег, во второй половине недели осадки временами ожидаются по всей Латвии. Небо в основном будет оставаться пасмурным, ветер, от слабого до умеренного, будет дуть с южной стороны. Начиная с четверга временами ожидается порывистый ветер.

Температура воздуха составит -2...+4 градуса, в конце недели она может подняться до +3...+8 градусов. В последние семь дней января, возможно, будут побиты рекорды тепла.

Автодороги иногда будет покрывать гололед, хуже условия проезда ожидаются в Латгале и Видземе.

Сильных осадков на этой неделе не прогнозируется, уровень воды в реках в основном понизится.

Уже сообщалось, что в Риге и на побережье Курземе не наступила метеорологическая зима, и существует высокая вероятность, что в нынешнем сезоне она совсем не начнется и за метеорологической осенью сразу последует весна. Похожая ситуация была в сезоне 2019-2020 годов.

Если среднесуточная температура воздуха сохранится выше нуля, метеорологическая весна начнется в самую раннюю возможную дату - 7 февраля. А уже 5 февраля начнется солярная весна, так как завершится самый темный квартал года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!