В среду в Латвии местами пройдет небольшой дождь и снег, более сильный снегопад ожидается утром на юге Латгале, прогнозируют синоптики.
В среду ожидаются небольшие осадки, слабый ветер и гололед
На дорогах местами будет скользко. С вечера вторника до утра среды в северо-восточной части страны будет действовать предупреждение о гололеде.
Ветер слабый с юга, юго-запада, на побережье - умеренные.
Температура воздуха ночью и днем составит -1...+4 градуса.
В Риге 22 января осадков не ожидается, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +2...+3 градуса.
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