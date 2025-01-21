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В среду ожидаются небольшие осадки, слабый ветер и гололед

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Рига зимой
Рига зимой Фото: AFP/SCANPIX

В среду в Латвии местами пройдет небольшой дождь и снег, более сильный снегопад ожидается утром на юге Латгале, прогнозируют синоптики.

На дорогах местами будет скользко. С вечера вторника до утра среды в северо-восточной части страны будет действовать предупреждение о гололеде.

Ветер слабый с юга, юго-запада, на побережье - умеренные.

Температура воздуха ночью и днем составит -1...+4 градуса.

В Риге 22 января осадков не ожидается, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +2...+3 градуса.

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