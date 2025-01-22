В четверг, 23 января, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдет моросящий дождь и небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В четверг не ожидается существенных осадков
Температура воздуха ночью и днем составит -1...+2 градуса. На дорогах местами будет скользко.
Ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, который вечером в Курземе и Земгале усилится до 13 метров в секунду.
В Риге в четверг будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью и утром составит 0...+1 градус, днем - до +2 градусов.
Галерея: Виды Риги
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