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В четверг не ожидается существенных осадков

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Пасмурная погода в Риге
Пасмурная погода в Риге Фото: Gatis Dieziņš/LETA

В четверг, 23 января, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдет моросящий дождь и небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью и днем составит -1...+2 градуса. На дорогах местами будет скользко.

Ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, который вечером в Курземе и Земгале усилится до 13 метров в секунду.

В Риге в четверг будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью и утром составит 0...+1 градус, днем - до +2 градусов.

Галерея: Виды Риги

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