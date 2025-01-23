Четверг будет преимущественно облачным

Условия проезда по основным автодорогам улучшатся, вечером местами вновь образуется гололед.

Температура воздуха составит 0...+2 градуса. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге значительных осадков не ожидается, слабый южный, юго-восточный ветер сменится умеренным, воздух прогреется до +1...+2 градусов.

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