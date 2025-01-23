В четверг в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег или моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
Четверг будет преимущественно облачным
Условия проезда по основным автодорогам улучшатся, вечером местами вновь образуется гололед.
Температура воздуха составит 0...+2 градуса. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.
В Риге значительных осадков не ожидается, слабый южный, юго-восточный ветер сменится умеренным, воздух прогреется до +1...+2 градусов.
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